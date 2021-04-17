Университет Джонса Хопкинса сообщил о более 3 млн умерших из-за коронавируса в мире

Число умерших от последствий коронавируса в мире достигло в субботу 3 000 225. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 193 963 964 человека. Выздоровели 79 739 004 инфицированных.

Наибольшее число жертв - 566 224 человека - зафиксировано в США, где общее число заразившихся достигло 31 575 640. Вторую позицию по числу жертв занимает Бразилия (368 749 умерших, 13 832 455 случаев заражения), на третьем - Мексика, где отмечено 211 693 смерти и зарегистрировано 2 299 939 инфицированных. Далее следуют Индия с 175 649 смертями и Великобритания, где умерли 127 472 человека.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 693 469 случаев заражения, выздоровели 4 319 389 человек, умерли 105 193.