Германские фирмы инвестировали €1,1 млрд в экономику России в I квартале

Германские фирмы инвестировали €1,1 млрд в российскую экономику в первом квартале текущего года, несмотря на пандемию коронавируса и политическую напряженность. Об этом сообщила в понедельник Германо-российская внешнеторговая палата в преддверии XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тенденция высокого уровня германских инвестиций в России, которая была очевидна во времена до коронавируса, продолжается", - констатировал председатель правления палаты Маттиас Шепп. "Помимо крупных проектов, таких как "Северный поток - 2", газоперерабатывающие предприятия Linde, передовые технологии поездов Siemens и крупные инвестиции Volkswagen в свои российские заводы, инвестиционный бум в последние годы приобрел особую форму в виде средних и семейных компаний", - добавил Шепп.

Вместе с тем отмечается, что после рекордных чистых прямых инвестиций в размере €3,4 млрд и €2 млрд соответственно в 2018 и 2019 годах, в прошлом году тенденция не изменилась. В основном это связано с кризисом, вызванным пандемией. "Поэтому отрадно, что германские инвестиции в Россию теперь снова набирают обороты незадолго до ПМЭФ, важного делового форума в Санкт-Петербурге, на котором традиционно широко представлена немецкая экономика", - заключил Шепп.

В феврале 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров объявил, что германские компании готовы инвестировать в свои производства на территории России в ближайшие полтора года €530 млн. При этом он уточнил, что интенсивность инвестиций за последние четыре года выросла в 1,5 раза, превысив $20 млрд.