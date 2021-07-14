ЕС призвал богатые страны активнее делиться вакцинами от COVID-19

Европа 14 июля 2021 02:39 (UTC+04:00)
ЕС призвал богатые страны активнее делиться вакцинами от COVID-19

Европейский союз призывает страны с более высоким уровнем достатка активнее делиться вакцинами с менее богатыми государствами, чтобы скорее справиться с пандемией COVID-19 в глобальном масштабе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Цена бездействия в смысле неспособности помочь вакцинировать весь мир будет намного выше для стран с развитой экономикой, чем то, что всем им вместе (иначе) придется потратить на это", - написал во вторник в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он привел данные ВОЗ, согласно которым к середине 2021 года в ЕС одной дозой прививки будут охвачены более 60% населения, в то время как среднемировой показатель составит всего 24%, а в странах с низким уровнем дохода - около 1%.

"В сотрудничестве с производителями вакцин мы работаем над увеличением мощностей по производству вакцин в ЕС до более чем 3 миллиардов доз в год к концу 2021 года, - заявляет Боррель. - Это должно позволить нам делиться большим количеством доз".

"Однако другим партнерам также необходимо производить больше, чтобы присоединиться к совместному подходу к глобальной вакцинации", - подчеркивает он.

Автор блога отмечает, что спустя восемнадцать месяцев после начала пандемии уровень вакцинации в Европе быстро вырос, и поставленная весной Брюсселем цель вакцинировать в конце лета 70% населения выполняется. Число госпитализаций и смертность снизились, хотя уровень инфицирования в последние недели снова растет.

По словам Борреля, на глобальном уровне, главным образом из-за разрыва в темпах вакцинации, кризис не закончился. Пандемия усугубила социальные и экономические диспропорции в мире. Восстановление пойдет разными скоростями, и мир после COVID-19 рискует стать более неравным, что приведет к усилению геополитической напряженности. В этом контексте европейцы должны усилить помощь своим партнерам.

"Это не только моральный долг, - настаивает Боррель. - Это также в наших собственных интересах. Если некоторые страны и регионы останутся непривитыми, могут развиться новые штаммы, против которых существующие вакцины не действуют".

Он отмечает, что ЕС внес значительный вклад в разработку нового поколения мРНК-вакцин и, производя их 750 миллионов доз, является мировым лидером в этой области. Создание "Команды Европа" (Team Europe), в которую входят европейские институты, государства-члены ЕС и финансовые учреждения союза, помогло странам-партнерам с низким и средним уровнем доходов противостоять пандемии, предоставив им гибкую финансовую поддержку.

"ЕС сыграл ключевую роль в создании центра COVAX, и мы продолжим выступать за укрепление и реформирование ВОЗ, избегая при этом любой политизации науки", - обещал Боррель, отметив, что в начале пандемии "национальные рефлексы были доминирующей политический реакцией".

"Мы стали свидетелями геополитической "битвы нарративов", сначала с использованием дипломатии масок, а потом дипломатии вакцин, - напомнил он. - Ответ на пандемию часто интерпретировался как соревнование между соперниками и системами, и были развернуты масштабные кампании дезинформации, нацеленные на ЕС. У нас были трудности с освещением нашего глобального участия..."

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЕС призвал богатые страны активнее делиться вакцинами от COVID-19
ЕС призвал богатые страны активнее делиться вакцинами от COVID-19
Мальта отказалась от плана запретить въезд в страну для непривитых
Мальта отказалась от плана запретить въезд в страну для непривитых
Италия первой в ЕС разрешила применять сотровимаб для лечения COVID-19
Италия первой в ЕС разрешила применять сотровимаб для лечения COVID-19
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Канада отправит на Олимпиаду в Токио крупнейшую делегацию с 1984 года Другие страны 02:52
ЕС призвал богатые страны активнее делиться вакцинами от COVID-19 Европа 02:39
В результате беспорядков на Кубе погиб один человек Другие страны 02:25
Власти проводят эвакуацию жителей из здания в Майами-Бич из-за опасности обрушения США 02:04
Алжир направил в Тунис 250 тыс. доз вакцин от коронавируса Арабские страны 01:45
Байден выдвинул экс-сенатора Джеффа Флейка кандидатом на пост посла США в Турции США 01:27
В Госдепартаменте заявили, что США следят за продвижением Ирана в ядерной программе Ядерная программа 01:14
В Канаде при падении подъемного крана погибли не менее четырех человек Другие страны 00:51
США скоро объявят о мерах по борьбе с активностью хакеров-вымогателей США 00:28
Число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке достигло 124 Арабские страны 00:15
Товарооборот между Азербайджаном и США превысил $200 млн Энергетика 00:01
Мальта отказалась от плана запретить въезд в страну для непривитых Европа 13 июля 23:50
Названа причина экономического краха ЮАР Другие страны 13 июля 23:41
США изучают возможность помощи Гаити в защите критически важной инфраструктуры США 13 июля 23:18
Италия первой в ЕС разрешила применять сотровимаб для лечения COVID-19 Европа 13 июля 22:54
Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции с 1 августа Европа 13 июля 22:34
Президент Турции провел телефонный разговор с председателем КНР Турция 13 июля 22:24
Зариф подчеркнул приверженность Ирана диалогу Политика 13 июля 22:23
ВТО считает невозможным восстановление экономики без решения проблем с доступом к вакцинам Экономика 13 июля 22:19
С Шушинской декларацией братские связи между Турцией и Азербайджаном становятся еще сильнее – Чавушоглу Политика 13 июля 22:14
Грузия значительно увеличила экспорт трикотажных изделий в Турцию Бизнес 13 июля 22:09
Новый состав правительства Молдовы представят до 10 августа Европа 13 июля 21:59
МИД Армении уже должен уяснить новую ситуацию в регионе – Лейла Абдуллаева Политика 13 июля 21:25
Представитель MasterCard огласил программу по безналичным платежам для Азербайджана до 2025 г. Экономика 13 июля 21:15
ЕС продолжит расширять сотрудничество с Туркменистаном Бизнес 13 июля 21:08
В Азербайджане на аукцион выставят 11 транспортных средств госструктур Общество 13 июля 21:02
Reuters: США направили в Гаити подкрепление для охраны своего посольства В мире 13 июля 20:31
Баку и Тбилиси стали городами-побратимами Политика 13 июля 19:35
Иорданские СМИ рассказали о загрязнении реки Охчучай (ФОТО) Политика 13 июля 19:05
Число работодателей, присоединившихся к «Марафону занятости» в Азербайджане, достигло 250 Общество 13 июля 18:59
В воинских частях Нахчыванской АР создана современная служебная инфраструктура (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13 июля 18:54
Латвийское министерство раскрыло объем вложенных в Грузию инвестиций Бизнес 13 июля 18:27
У 31 человека, прибывшего в Азербайджан из-за рубежа, выявлен штамм Delta Общество 13 июля 18:10
Ряду медработников в Азербайджане будет ежемесячно выплачиваться надбавка в размере 200 манатов Общество 13 июля 18:07
ОАО «Азерсу» объявляет открытый тендер Тендеры 13 июля 18:02
В МИД Франции заявили, что признание вакцин в ЕС является вопросом научного порядка Европа 13 июля 18:01
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США Политика 13 июля 18:00
Работники здравоохранения Азербайджана будут получать надбавки за ученую степень Общество 13 июля 18:00
Президент Ильхам Алиев: Исторические Бандунгские принципы полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана Политика 13 июля 17:58
Президент Ильхам Алиев: Основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в родные края Политика 13 июля 17:56
Агентство аграрных услуг Азербайджана подписало контракт на сумму свыше 2 млн манатов Экономика 13 июля 17:54
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт остался в истории Политика 13 июля 17:54
Назван размер субсидии на повторный сев кукурузы в Азербайджане (ФОТО) Экономика 13 июля 17:54
Президент Ильхам Алиев: Мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана Политика 13 июля 17:52
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем регулярную поддержку странами Движения неприсоединения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана Политика 13 июля 17:50
Президент Ильхам Алиев: Славная Победа Азербайджана является торжеством международного права, справедливости и ценностей Движения неприсоединения Политика 13 июля 17:48
Минфин Узбекистана разместил 2 транша еврооблигаций Финансы 13 июля 17:47
В Азербайджане внесены изменения в правила оплаты труда медицинских работников Общество 13 июля 17:46
Президент Ильхам Алиев: На фоне глобального кризиса здравоохранения вызывает обеспокоенность «вакцинный национализм» Политика 13 июля 17:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, возвышая голос от имени Движения неприсоединения, отстаивал интересы Движения на всех возможных международных платформах Политика 13 июля 17:43
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии Политика 13 июля 17:38
Внесено изменение в закон Азербайджана «О кредитных союзах» Экономика 13 июля 17:37
Туркменистан увеличил производство бензина Энергетика 13 июля 17:37
Президент Ильхам Алиев: За короткое время Азербайджан завоевал очень большой авторитет и доверие в Движении неприсоединения Политика 13 июля 17:35
Азербайджанцы Канады направили протест компании Cronimet в связи с загрязнением реки Охчучай Общество 13 июля 17:33
Саудовская Аравия передала Кыргызстану гумпомощь на полмиллиона долларов Кыргызстан 13 июля 17:32
В Азербайджане подвели итоги международного конкурса "Изучаем музыкальную литературу разных стран" (ФОТО) Культура 13 июля 17:27
АО в Казахстане объявило тендер на реконструкцию газораспределительной станции Тендеры 13 июля 17:19
Налоговые льготы для Героев Отечественной войны Азербайджана усилят их соцобеспечение - депутат Общество 13 июля 17:15
Бакметрополитен внес ясность в вопрос о снижении зарплаты машинистов Общество 13 июля 17:14
В США годовая инфляция ускорилась до максимума с 2008 года США 13 июля 17:07
ВОЗ не рекомендует самостоятельно принимать решение о вакцинации разными препаратами Европа 13 июля 17:06
В Грузии подорожал хлеб Бизнес 13 июля 17:05
Росатом: Прибыль для ВВП Египта при строительстве АЭС в Эд-Дабаа составит $4 млрд в год Россия 13 июля 17:02
В «Комсомольской правде» опубликован материал об освобожденных землях Азербайджана Политика 13 июля 17:02
Резкий рост заболеваемости в Израиле: Более 700 новых зараженных Израиль 13 июля 17:00
В Иране произошло землетрясение Происшествия 13 июля 16:59
Армения не прекращает экологический террор против Азербайджана - итальянские СМИ Политика 13 июля 16:56
Обнародованы объемы активов банковской системы Узбекистана Финансы 13 июля 16:55
Меркель заявила, что вакцинация от коронавируса в Германии останется добровольной Европа 13 июля 16:48
EIA прогнозирует снижение цен на нефть в 2022 году более чем на 8% Энергетика 13 июля 16:47
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 13 июля 16:41
В Азербайджане выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел 71 человек Общество 13 июля 16:37
Освобожденное село Бояглы Кельбаджарского района (ВИДЕО) Азербайджан 13 июля 16:37
В Азербайджане выявлены нарушения антимонопольного закона производителями энергетических напитков Экономика 13 июля 16:29
Чистая прибыль Goldman Sachs в первом полугодии выросла в 9,1 раза США 13 июля 16:25
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с пожарами на освобожденных территориях (ВИДЕО) Происшествия 13 июля 16:23
Связями Сталина и криминальных авторитетов в Баку заинтересовались в Москве Культура 13 июля 16:18
Главный исполнительный директор Nar: «Обеспечение наилучшего обслуживания клиентов - это наше вдохновение и приверженность к своим клиентам!» Общество 13 июля 16:18
Президент Ильхам Алиев: В период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан добился налаживания мостов с другими международными институтами Политика 13 июля 16:14
Бакинский филиал Bank Melli Iran завершил II квартал с прибылью Финансы 13 июля 16:09
ОБСЕ реализует проект для развития потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана Туркменистан 13 июля 16:03
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен развивать межпарламентское направление сотрудничества государств-членов Движения неприсоединения Политика 13 июля 16:03
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения рассматривает возможность создания институциональной сети молодежи по организации Политика 13 июля 15:58
Главы МИД Таджикистана и Пакистана провели переговоры Таджикистан 13 июля 15:54
Азербайджан в 2022 году увеличит среднесуточную добычу нефти – EIA Энергетика 13 июля 15:43
На промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения представлено выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате (ВИДЕО) Политика 13 июля 15:40
Госагентство автодорог Азербайджана налаживает обратную связь с гражданами Общество 13 июля 15:39
Обязательства Бакинского филиала иранского госбанка выросли во II квартале Финансы 13 июля 15:36
МЭА огласило показатели роста и прогнозы по добыче нефти в 2021 году Энергетика 13 июля 15:25
В России зарегистрировали 780 смертей из-за COVID-19 за сутки Россия 13 июля 15:17
В Японии планируется учредить Торговый дом Азербайджана - посол Экономика 13 июля 15:17
МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,4 млн б/с США 13 июля 15:14
Нефтегазовая корпорация Грузии раскрыла объем выручки Энергетика 13 июля 15:14
Контейнеровоз Ever Given покинул территориальные воды Египта после техосмотра Арабские страны 13 июля 15:13
По итогам II квартала выросли активы Бакинского филиала иранского госбанка Финансы 13 июля 15:13
Продлен срок ареста блогера Аты Абдуллаева Общество 13 июля 15:11
В ЕС заявили, что пока не намерены выводить своих техспециалистов из Афганистана Европа 13 июля 15:06
Минздрав Израиля рекомендует сократить период карантина до семи дней Израиль 13 июля 15:03
В Иране назвали приоритеты новой администрации Политика 13 июля 15:01
Все новости