В Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ

Осенняя и заключительная в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе организации, основными пунктами повестки станут вопросы, связанные с изменением климата.

"Панель высокого уровня и интерактивные дебаты на тему "Окружающая среда и права человека: право на безопасную, здоровую и устойчивую окружающую среду", а также целый день дебатов на эту тему являются основным пунктом программы осенней сессии", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно проекту повестки, который еще должен быть утвержден на открытии сессии в понедельник, сразу семь дебатов по теме изменения климата и последствий связанных с ним процессов пройдут в среду.

В ходе утверждения повестки сессии будет принято решение и по запросам на срочные и текущие дебаты, к настоящему моменту их всего пять.