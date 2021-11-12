В Париже завершилась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции

Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности завершилось в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Россию представляли министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а Францию - министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли. Встреча продолжалась больше двух часов в здании французского МИД на набережной Орсэ.

Согласно сообщениям сторон перед началом встречи, в ее повестку входили вопросы стратегической стабильности, состояние отношений России с ЕС и НАТО и региональные вопросы - ситуация на Украине, в Афганистане, Иране, Ливии. По итогам переговоров министры не сделали каких-либо заявлений.