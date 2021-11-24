Вучич сообщил, что в ходе визита в Россию намерен обсудить поставки "Спутник Лайт"
Ряд соглашений будет подписан в ходе предстоящего 25 ноября визита президента Сербии Александара Вучича в РФ, где пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сербский лидер заявил в среду в обращении к нации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Будет подписан ряд документов, о которых я вам подробно расскажу после переговоров. Согласован документ сотрудничества с 2021 по 2026 год. Также подписали первую фазу по Центру технологий и инноваций, все согласовано по предприятию "Петрохемия". Поговорим о [поставках вакцины] "Спутник Лайт", - заявил Вучич.
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