Вучич сообщил, что в ходе визита в Россию намерен обсудить поставки "Спутник Лайт"

Ряд соглашений будет подписан в ходе предстоящего 25 ноября визита президента Сербии Александара Вучича в РФ, где пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сербский лидер заявил в среду в обращении к нации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Будет подписан ряд документов, о которых я вам подробно расскажу после переговоров. Согласован документ сотрудничества с 2021 по 2026 год. Также подписали первую фазу по Центру технологий и инноваций, все согласовано по предприятию "Петрохемия". Поговорим о [поставках вакцины] "Спутник Лайт", - заявил Вучич.