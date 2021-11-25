В Словакии с 25 ноября из-за коронавирус вводят локдаун

Правительство Словакии приняло решение ввести в республике с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун и максимум на 90 дней режим чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду премьер-министр республики Эдуард Хегер, слова которого цитировало Словацкое радио.

"В Словакии с четверга, 25 ноября, две недели будет действовать общенациональный локдаун и [одновременно] вводится режим ЧС, который будет действовать максимум 90 дней. Мы все платим [необходимостью принятия этих жестких мер] за безответственность тех, кто отказывается вакцинироваться", - сказал Хегер.

В республике, где в связи с локдауном вводится запрет на выход из дома в ночное время, не будут проводиться общественные мероприятия, закроются рестораны и кафе. Еду и напитки они смогут продавать только навынос через специальное окно на улице. Перестанут работать магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Прогулки разрешены лишь в пределах территории административного района проживания.

Работодателей власти обязали периодически проводить тесты на ковид среди непривитых сотрудников, которые не могут быть переведены на удаленный режим работы. Школы в республике пока закрываться не будут. Это произойдет, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Жителям страны также не запрещен выезд из Словакии.