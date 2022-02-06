В Праге прошла студенческая акция протеста против антиковидных ограничений

Митинг протеста против действующих в Чехии ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса, прошел в субботу на Вацлавской площади в центре Праги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Акцию инициировала местная студенческая инициатива "Изменение матрицы". По словам организаторов, в ней приняли участие около 1,5 тыс. активистов, в основном учащиеся пражских вузов и профессиональных училищ. Полиция заявила о 700 участниках митинга.

Ораторы, выступившие перед собравшимися, поставили под сомнение необходимость жестких социальных ограничений, направленных против распространения коронавируса. Митингующие потребовали от властей пересмотреть законодательные акты, "дискриминирующие" граждан, отказывающихся от вакцинации, и "ущемляющие" их права действующими запретами.

После окончания митинга примерно 200 его участников прошли шествием по центральным улицам Праги до дворца правительства республики. Акция протеста длилась в общей сложности немногим более четырех часов и завершилась после 20:00 (23:00 GMT+4). Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка.