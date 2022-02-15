При столкновении электричек в районе Мюнхена погиб человек

Две электрички столкнулись в районе Мюнхена, один человек погиб, около 30 человек получили ранения, в том числе тяжелые, сообщает в понедельник Bayerischer Rundfunk, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По информации местной полиции, ЧП произошло в местечке Эбенхаузен около 16:40. После сообщения о ЧП на место прибыли около 200 сотрудников полиции, был задействован вертолет.

После происшествия железнодорожную линию перекрыли, предполагается, что спасательные работы продлятся до глубокой ночи. Причины происшествия не сообщаются.