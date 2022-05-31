ЕС надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России

Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки, политической договоренности о введении которого достигли в понедельник лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую соглашение на Европейском совете по нефтяным санкциям против России. Это позволит сократить нефтяной импорт [в ЕС] из РФ на 90% до конца года", - написала фон дер Ляйен в своем Twitter.

Ранее европейские источники сообщили, что страны ЕС договорились запретить к концу года танкерные поставки российской нефти в Европу, отложив запрет на поставки трубопроводной нефти. Также, по их словам, санкции не будут включать запрет на перевозку российский нефти европейскими танкерами в страны, не входящие в Евросоюз.