BP приобретает 40% акций проекта возобновляемой энергетики в Австралии

Британская нефтегазовая компания BP заявила, что согласилась приобрести 40,5% акций австралийского энергетического проекта Азиатский центр возобновляемой энергии (Asian Renewable Energy Hub). Об этом в среду сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, развитие центра, занимающего участок площадью более 6,5 тыс. кв. км в горнодобывающем регионе Пилбара, обойдется более чем в $30 млрд. При этом компания не раскрыла стоимость пакета акций. Исполнительный вице-президент BP по газу и низкоуглеродной энергетике Аня-Изабель Дотценрат заявила, что инвестиции могут значительно увеличить мощности возобновляемой энергетики компании и внести "материальный вклад" в заявленную цель по обеспечению 10%-ной доли на мировых рынках водорода. "Мы считаем, что Азиатский центр возобновляемой энергии может стать для нас краеугольным камнем проекта, помогая нашим местным и глобальным клиентам и партнерам выполнять свои обязательства по нулевому выбросу углеводородов и энергетическому балансу", - говорится в заявлении Дотценрат.

По оценкам специалистов, предприятие может стать крупнейшим центром производства энергии из возобновляемых источников в мире. Предполагается, что Азиатский центр возобновляемой энергии способен вырабатывать 26 ГВт солнечной и ветровой энергии в год, что эквивалентно трети всей генерирующей мощности Австралии, а также производить около 1,6 млн тонн зеленого водорода ежегодно.

Отмечается, что, несмотря на перспективность использования солнечной энергии в жарких районах Австралии с целью превращения воды в водород с нулевым содержанием углерода, соответствующая технология все еще экологически несовершенна и представляет опасность для водно-болотных угодий и дикой природы.

В настоящее время ежегодно производится около 90 млн тонн водорода в год. Из этого объема лишь 10% составляет низкоуглеродный водород, и всего 0,1% от текущего производства приходится на зеленый водород, который производится из воды с помощью электролиза, работающего на возобновляемых источниках энергии.

Помимо экспорта зеленого водорода в Восточную Азию, австралийское предприятие рассчитывает поставлять возобновляемую энергию для горнодобывающих проектов в регионе, в том числе на обширные железорудные рудники, находящиеся в ведении Rio Tinto и BHP Billiton.