Во Франции пожарный признался в нескольких поджогах леса

Во Франции, где в июле тысячи пожарных в разных местах страны ведут сложную борьбу с масштабными лесными пожарами, пожарный-доброволец дал следствию признательные показания в нескольких поджогах леса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщил прокурор Монпелье, на которого ссылается телеканал BFMTV, подозреваемый признался в поджогах в департаменте Эро (юг страны) 22 мая, 21 июля и в четырех поджогах в ночь с 26 по 27 июля. Огнем было уничтожено около 800 гектаров леса, но ситуацию удалось взять под контроль.

Объясняя свою мотивацию, он заявил, что действовал с целью спровоцировать вмешательство пожарных, "чтобы вырваться из гнетущей семейной среды" и из-за "адреналина".

Пожарный-доброволец оказался к тому же лесничим и членом местного муниципалитета. Ему грозят 15 лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.