Минобороны Великобритании испытывает хроническую проблему подготовки пилотов

Минобороны Великобритании столкнулось с хронической проблемой подготовки пилотов, на решение которой потребуется несколько лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Еще 2,5 года назад министр обороны Бен Уоллес дал поручение командованию ВВС в "приоритетном порядке" улучшить ситуацию в сфере подготовки пилотов за счет увеличения числа инструкторов, однако за указанный период времени не было достигнуто ощутимых успехов в данном направлении. Телеканал Sky News подчеркнул, что размещение британских военных самолетов в разных частях мира снизило возможности ВВС страны по обучению новобранцев ввиду использования квалифицированных пилотов в текущих операциях.

В этой связи Sky News указал на негативный эффект состоявшегося в прошлом году семимесячного похода международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с кораблем Queen Elizabeth ВМС Великобритании. Тогда авиакрыло Queen Elizabeth, в частности, было сформировано из восьми британских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II. В результате похода АУГ на несколько месяцев были отложены занятия по подготовке курсантов, пояснил телеканал.

Sky News отметил, что в этом году похожая ситуация наблюдается с обучением пилотов истребителей Typhoon, дополнительное количество которых было направлено в восточноевропейские страны НАТО на фоне спецоперации России на Украине. Sky News напомнил, что нехватка инструкторов в британских авиационных училищах в свое время также ощущалась в ходе проведения НАТО военной кампании в Ираке.