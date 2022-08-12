На Испанию пришлось почти 40% выжженной природными пожарами земли в ЕС в 2022 году

По меньшей мере 37,7% выжженной природными пожарами земли в текущем году в Евросоюзе пришлось на Испанию. Об этом сообщила в пятницу газета 20 minutos со ссылкой на данные спутниковой системы ЕС по мониторингу поверхности Земли Copernicus, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, в Испании в 2022 году из-за пожаров было выжжено почти 237 тыс. га земли из 628 тыс. га во всем сообществе. Вслед за королевством следует Румыния (23,9% от общего показателя). На Португалию пришлось около 10% от общеевропейского показателя, на Францию - 8%.

Как сообщала в четверг газета El Pais, в ходе лесных пожаров в Испании текущим летом погибли 2 человека, еще 58 пострадали. Хуже всего ситуация обстояла в автономном сообществе Кастилия-и-Леон, где было зафиксировано наибольшее количество природных пожаров.