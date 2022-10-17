Макрон заявил, что Франция должна в 2030 году произвести 2 млн электромобилей

Французские предприятия должны в 2030 году выпустить 2 млн электромобилей. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Парижском международном автосалоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша цель - произвести во Франции 2 млн электромобилей в 2030 году, - сказал Макрон, добавив, что к 2026 - 2027 годам в стране должно собираться по 1 млн электромобилей в год.

Он также отметил, что для развития автомобильной индустрии планируется направить €5 млрд до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что "нужно вернуть Франции звание ведущей автомобилестроительной державы будущего".

Как отметили устроители салона, в стране зарегистрировано более 41 млн личных автомобилей. При этом электромобилей и гибридов около 1 млн.

Автосалон проходит с 17 по 23 октября. Предыдущий форум, состоявшийся в 2018 году посетило около 1 млн человек. Автосмотр 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса. Первый подобный салон открылся во французской столице в 1898 году.