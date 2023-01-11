Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Болгария выдала Турции одного из причастных к теракту в Стамбуле

Европа Материалы 11 января 2023 03:09 (UTC +04:00)
Болгария выдала Турции одного из причастных к теракту в Стамбуле

Читайте Trend в

Власти Болгарии передали турецким правоохранителям подозреваемого в причастности к произошедшему 13 ноября 2022 года теракту в Стамбуле на улице Истикляль. Об этом заявил во вторник глава МВД Турции Сулейман Сойлу в интервью телеканалу T24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы установили, что этот человек [Хазни Гельге], который забрал Биляля Хассана (отвечавшего за планирование теракта - прим. ТАСС) из провинции Эдирне и вывез за границу, находится в Болгарии. Мы обсуждали этот вопрос с болгарской стороной. Около 18:00 [во вторник] его доставили нам в Эдирне", - сказал министр.

Сойлу добавил, что связывался с руководством МВД Болгарии, которое получило от Анкары данные о местонахождении Гельге. Болгарская полиция, по его словам, обнаружила подозреваемого по другому адресу. Турецкий министр отметил, что благодарен Софии за помощь.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости