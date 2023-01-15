МИД Великобритании отозвал посла в Иране для консультаций

МИД Великобритании отзывает для консультаций посла королевства в Тегеране в связи с казнью иранскими властями Алирезы Акбари, имевшего двойное гражданство - Ирана и Великобритании. Как заявил в субботу вечером глава британской дипломатии Джеймс Клеверли, Лондон также рассматривает другие шаги в отношении Тегерана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Соединенное Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана [Мохаммада Джафара Монтазери], вызвало поверенного в делах [Ирана в Великобритании] и временно отозвало британского посла для консультаций. Наш ответ на действия Ирана не ограничится тем, что было предпринято сегодня. Мы рассматриваем дальнейшие шаги", - написал Клеверли на своей странице в Twitter.