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В Британии ответили на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендам

Европа Материалы 3 марта 2023 07:02 (UTC +04:00)
В Британии ответили на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендам

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли ответил на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро вернуться к переговорам о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Клеверли заявил, что данные острова принадлежат Великобритании. При этом он подчеркнул, что такое решение приняли сами жители Фолклендам.

В 2013 годах на островах прошел референдум, подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Тогда аргентинское правительство заявило, что этот результат не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

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