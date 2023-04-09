В Марселе обрушился жилой дом

Жилой дом обрушился в ночь на воскресенье в центре Марселя. О ЧП телеканалу France 3 рассказал мэр города Бенуа Пайян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 00:40 произошло обрушение дома номер 17 по улице Тиволи, частично оказались затронуты дома под номерами 15 и 19", - сообщил он. Мэр отметил, что жители прилегающих зданий были эвакуированы. Он добавил, что в настоящее время на месте инцидента продолжается пожар, который препятствует проведению поисковых работ.

"Сейчас, когда я с вами беседую, мы не знаем точных причин обрушения, но мы всерьез подозреваем, что произошел взрыв", - заявил Пайян.