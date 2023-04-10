Макрон призвал к "стратегической автономии" Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает ключевой целью европейской политики "стратегическую автономию" Европы, которая будет достигнута благодаря сильной обороне и адекватной промышленной политике, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Европа должна бороться за стратегическую автономию. Мы не хотим зависеть от других по критически важным вопросам. В день, когда вы лишитесь выбора в энергетике, в способах обороны, в социальных сетях, в искусственном интеллекте, потому что у вас больше не будет соответствующих инфраструктур, вы в какой-то момент выпадете из истории", - заявил Макрон в интервью газете Les Echos, опубликованном в воскресенье.

По его мнению, такой европейский суверенитет, для которого уже "обозначены вехи", требует промышленной стратегии с высокими целями, в том числе в области обороны, что в итоге приведет к меньшей зависимости от третьих сторон.

Французский президент видит краеугольные камни "стратегической автономии" в усилении совместной европейской промышленной политики, сформулированной в таких документах, как Chips Act (производство полупроводников), Net Zero Industry Act (план ускоренного энергетического перехода ЕС) и Critical Raw Material Act (надежное обеспечение критически важным сырьем).

"Мы начали создавать заводы по производству аккумуляторов, водородных компонентов, электроники", - отметил Макрон.

По словам французского президента, эта борьба Европы "выиграна идеологически", и первые результаты уже видны, однако нужно твердо следовать данному курсу, потому что задачи стоят долгосрочные.