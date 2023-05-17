Этап Гран-при "Формулы-1" в Имоле отменили из-за неблагоприятных погодных условий

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в итальянской Имоле отменили из-за неблагоприятных погодных условий в Эмилии-Романье. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Формулы-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После обсуждения между всеми заинтересованными сторонами было принято решение не проводить уикенд Гран-при в Имоле. Оно связано с тем, что соревнования невозможно провести безопасно для болельщиков, команд и персонала. Данное решение правильное и ответственное, учитывая ситуацию, с которой столкнулся регион", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, как минимум пять человек погибли из-за разгула стихии. Жители разных городов были вынуждены забираться на крыши домов в ожидании спасателей. В области закрыты учебные заведения, приостановлено движение поездов, дороги заблокированы, многие реки вышли из берегов. На распространяемых в СМИ фотографиях и видеозаписях видны затопленные улицы городов. Департамент гражданской защиты объявил последний (красный) уровень погодной опасности в Эмилии-Романье. Сильные дожди там идут с вечера понедельника. Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в этой области.

Этап Гран-при "Формулы-1" должен был пройти с 19 по 21 мая. Победителем прошлогодних соревнований стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Следующий этап Гран-при запланирован с 26 по 28 мая в Монако.