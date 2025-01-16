Венгрия предлагает организовать встречу глав таможенных служб стран-членов ОТГ в Будапеште

БАКУ/ Trend/ - Венгрия предлагает организовать встречу глав таможенных служб стран-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ) в Будапеште.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила заместитель начальника отдела международных отношений Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Жужа Кечкеш (Zsuzsa Kecskes) в ходе Х заседания глав таможенных служб стран-членов ОТГ.

По ее словам, Венгрия стремится быть активным участником сообщества ОТГ по многим направлениям.

"Мы хотели бы организовать встречу в Будапеште, собрав руководителей таможенных администраций стран ОТГ. Так как мы верим, что это станет отличной платформой для обсуждения дальнейших шагов по укреплению сотрудничества, особенно в таких областях, как модернизация таможни, цифровая торговля и содействие региональной торговле.

Учитывая, что неформальный саммит также будет организован в Венгрии, это была бы прекрасная возможность связать его с встречей руководителей таможенных органов. Работая вместе, мы можем обеспечить более тесную взаимосвязанность наших регионов и лучше подготовиться к вызовам и возможностям XXI века", - заявила Ж.Кечкеш.