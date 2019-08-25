Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю

25 августа 2019 22:49 (UTC+04:00)

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Были засечены запуски трех ракет из сектора Газа по израильской территории. Две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенном военными заявлении.

В армии сообщили, что сирены ПВО прозвучали в городе Сдерот, селении Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа выпускали ракеты по южным районам Израиля 21 и 22 августа. В ответ израильская армия дважды поразила военные цели правящего в анклаве движения ХАМАС в северной части сектора Газа.

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