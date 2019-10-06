Израиль намерен заключить договор о ненападении с арабскими странами

6 октября 2019 12:07 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с инициативой подписания договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В последнее время я при поддержке США продвигаю политическую инициативу по подписанию договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений", - написал Кац в Twitter.

Глава израильского МИД также отметил, что уже обсудил проект договора со своими коллегами из арабских стран и представил проект документа спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблату.
Как сообщает телеканал Arutz 12, идея инициативы заключается в "использовании общего интереса в отношении Ирана для нормализации отношений в сфере борьбы с террором и экономики". Также отмечается, что из-за израильско-палестинского конфликта полномасштабные мирные соглашения на данный момент подписаны быть не могут.

Ранее Кац и госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, выступая с трибуны ООН, обрушились с критикой на Иран, обвинив его в терроризме и призвав мировое сообщество сплотиться в оказании давления на Тегеран. Иран неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес.

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