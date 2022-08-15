Три сирийских солдата погибли при израильской ракетной атаке в окрестностях Дамаска

Израиль нанес в воскресенье ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях Дамаска. Об этом сообщил агентству SANA представитель командования ВС арабской республики, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По его данным, в результате израильской атаки погибли три солдата, еще трое получили ранения. "Агрессивное нападение было совершено в 20:50 из ливанского воздушного пространства к востоку от Бейрута, - уточнил военный представитель. - Сирийские средства противовоздушной обороны открыли огонь по воздушным целям и поразили несколько ракет противника".

По его словам, израильские самолеты выпустили также ракеты по наземным объектам к югу от портового города Тартус (250 км от Дамаска). О последствиях этих атак сведений не приводится.

Ранее агентство SANA передало, что ракетные удары были нанесены по военным позициям в горном районе Эль-Каламун на сирийско-ливанской границе.

2 июля целями израильских ВВС к югу от Тартуса стали склады с оружием, принадлежащие отрядам шиитской партии "Хезболлах". Как передал телеканал Al-Hadath, ударам подверглись заброшенные птицефермы в поселке Эль-Хамидия, которые использовались для хранения оружия и боеприпасов.