Генсек ООН приветствовал соглашение о морской границе Израиля и Ливана

ООН приветствует достигнутую Израилем и Ливаном договоренность о морской границе и надеется, что соглашение будет способствовать большей стабильности в регионе. Об этом заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь приветствует сообщения о том, что правительства Ливана и Израиля официально согласились урегулировать свой спор о морской границе при посредничестве США. Он твердо уверен, что это обнадеживающее событие может способствовать укреплению стабильности в регионе и росту благосостояния ливанского и израильского народов", - говорится в распространенном в пятницу сообщении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Также в заявлении отмечается, что ООН готова оказать сторонам, заключившим соглашение, помощь "по их просьбе".

Ранее президент Ливана Мишель Аун объявил о согласии своей страны принять окончательный вариант договоренности о демаркации морской границы, который подготовил американский посредник Эймос Хокстин. В своем выступлении глава государства сообщил, что этот документ соответствует требованиям арабской страны и гарантирует ее права на природные ресурсы. По словам Ауна, завершение переговоров позволит заложить основу для восстановления ливанской экономики, переживающей затяжной кризис.

В понедельник арабский дипломатический источник в Бейруте сообщил ТАСС, что непрямые ливано-израильские контакты под эгидой США могут возобновиться 20 октября в Рас-эн-Накуре, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. По его сведениям, там же состоится подписание документа после согласования на месте оставшихся технических деталей.

Ливан и Израиль оспаривают друг у друга участок шельфа площадью 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Спорный район находится на стыке ливанского газового поля Кана и израильского месторождения Кариш. Морская граница между двумя соседями, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена.