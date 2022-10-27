Премьер Израиля подписал соглашение о демаркации морских границ с Ливаном

Премьер-министр Израиля Яир Лапид подписал в четверг соглашение о демаркации морской границы с Ливаном. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Яир Лапид сегодня подписал соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном в присутствии переговорной группы Израиля. Делегация Израиля во главе с генеральным директором министерства энергетики Лиором Шиллатом отбыла на церемонию [передачи подписанного документа] в Рас-эн-Накуру", - говорится в заявлении.

По информации государственного радио Kan, израильская делегация направилась в район границы с Ливаном на вертолете. В Рас-эн-Накуре стороны обменяются при участии американского посредника подписанными ими раздельно документами. Никаких заявлений на месте сделано не будет, отмечает радиостанция.

Ранее в четверг кабмин Израиля в ходе специального заседания утвердил соглашение с Ливаном. До этого две недели документ находился на рассмотрении в Кнессете (парламент Израиля).

Ливан и Израиль оспаривали друг у друга участок шельфа площадью 856 кв. км, каждая сторона считала его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Спорный район находится на стыке ливанского газового поля Кана и израильского месторождения Кариш. Морская граница между двумя соседями, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не была установлена. Ранее в текущем месяце стороны при посредничестве США достигли компромисса по этому вопросу.