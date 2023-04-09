Министры обороны Израиля и США обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта

Министры обороны Израиля и США Йоав Галант и Ллойд Остин обсудили в субботу вечером по телефону рост напряженности в зоне палестино-израильского противостояния. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр Галант проинформировал министра Остина о недавней волне террористических атак в Израиле и ракетах, запущенных палестинскими террористическими группировками одновременно из Газы и с ливанской территории при поддержке Ирана", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, Галант подробно рассказал Остину, какие меры принимают израильские военные структуры для борьбы с терроризмом и эффективного ответа на любую угрозу для граждан еврейского государства и войск. "Министр Галант также отметил усилия оборонных структур по обеспечению свободы молитвы на Храмовой горе [в Иерусалиме], которые подрываются группировками радикальных погромщиков", - указывается в сообщении.