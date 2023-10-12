Парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного правительства

БАКУ /Trend/ - Члены израильского Кнессета (парламента) одобрили создание единого чрезвычайного правительства, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Решение о создании чрезвычайного правительства принято в условиях начала активных военных действий вокруг сектора Газа.

Сообщается, что 66 депутатов поддержали создание чрезвычайного кабинета министров с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца, и никто из них не проголосовал против.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 300 человек, около 3 300 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".