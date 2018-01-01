У острова Борнео при крушении лодки погибли восемь человек

Скоростная моторная лодка с 45 пассажирами перевернулась у берегов индонезийского острова Борнео, в результате погибли по меньшей мере восемь человек, десятки пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель местной службы спасения, лодка Anugrah Express столкнулась с плывшим в воде бревном и затонула.

"Восемь человек погибли, идет операция по поиску и спасению десятков пропавших людей", - сообщил агентству представитель службы спасения. По данным агентства, среди пассажиров лодки было шестеро детей.

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