У острова Борнео при крушении лодки погибли восемь человек

1 января 2018 23:44 (UTC+04:00)

Скоростная моторная лодка с 45 пассажирами перевернулась у берегов индонезийского острова Борнео, в результате погибли по меньшей мере восемь человек, десятки пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель местной службы спасения, лодка Anugrah Express столкнулась с плывшим в воде бревном и затонула.

"Восемь человек погибли, идет операция по поиску и спасению десятков пропавших людей", - сообщил агентству представитель службы спасения. По данным агентства, среди пассажиров лодки было шестеро детей.

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