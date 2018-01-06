При взрыве в Кашмире погибли не менее четырех полицейских

По меньшей мере четыре полицейских погибли в результате взрыва в индийском штате Джамму и Кашмир.

"Самодельное взрывное устройство детонировало в (городе — ред.) Сопор. Четыре полицейских погибли", — говорится в заявлении полиции штата, опубликованном в микроблоге Twitter, передает РИА Новости.

По информации издания Hindustan Times, взрыв произошел на территории рынка около 10.20. На данный момент на месте инцидента проводится поисковая операция.

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