В ЮАР около 200 человек пострадали при столкновении поездов (ВИДЕО)

9 января 2018 13:04 (UTC+04:00)

Два пассажирских поезда столкнулись недалеко от столицы ЮАР Йоханнесбурга, около 200 человек получили различные травмы, данных о погибших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA.

Инцидент произошел в городе Джермистон. Как сообщает газета Times of South Africa, поезд, прибывавший на станцию Geldenhuis, столкнулся с находившимся у платформы составом. Оба поезда перевозили пассажиров и направлялись в город Спрингс. На место происшествия прибыли медики. По данным издания, ранения получили 30 человек.

Это вторая железнодорожная авария в ЮАР в последние дни. В четверг на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад произошло столкновение поезда с грузовиком. По последним данным, погибли 19 человек, более 200 получили ранения.

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