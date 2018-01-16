Власти Филиппин расширили зону эвакуации из-за угрозы извержения вулкана

16 января 2018 12:53 (UTC+04:00)

Власти Филиппин продолжают проводить эвакуацию местных жителей из-за сохраняющейся угрозы извержения вулкана Майон, сообщает РИА Новости издание Philippine Star.

Как пишет издание, на данный момент действуют 18 центров, готовых принять эвакуированные семьи. Власти призывают местных жителей не возвращаться в свои дома, пока не понизится активность вулкана.

Представители Института вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) сообщили, что во вторник сохраняется третий уровень опасности извержения вулкана Майон. "Это означает, что магма находится у кратера, и извержение может произойти в ближайшие недели или даже дни", — отмечает Phivolcs.

Пилотам гражданской авиации рекомендуется отказаться от полетов близ вулкана.

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