Саакашвили вылетел с Украины в Польшу

12 февраля 2018 19:49 (UTC+04:00)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вылетел с Украины в Польшу, сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1" со ссылкой на источник, передает РИА Новости.

"Политик улетел чартерным рейсом около 16.00 по киевскому времени (17.00 мск)", - говорится в сообщении.

Ранее соратник политика, депутат Верховной рады Юрий Деревянко рассказал, что Саакашвили задержали неизвестные и везут в аэропорт "Борисполь". Адвокат Павел Богомазов заявил, что политика задержала погранслужба. При этом он подчеркнул, что оснований для выдворения Саакашвили нет.

Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении польско-украинской границы в начале сентября.

В конце октября миграционная служба отказалась предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили опротестовал вердикт, однако апелляционный суд подтвердил это решение. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

Сам политик считает, что киевские власти хотят его депортировать. По мнению Саакашвили, его экстрадиция в Грузию приведет к массовым протестам на Украине. В Грузии экс-президента заочно обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси неоднократно просил Киев выдать Саакашвили.

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