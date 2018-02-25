Умерла звезда индийского кино Шридеви

25 февраля 2018 13:24 (UTC+04:00)

Индийская актриса Шридеви умерла от остановки сердца в возрасте 54 лет, передает телеканал NDTV, передает РИА Новости.

Звезда индийского кино скончалась в Дубае. Актриса приехала в ОАЭ с мужем, продюсером Бони Капуром и младшей дочерью на свадьбу своего племянника.

Соболезнования в связи со смертью актрисы выразил президент Индии Рам Натх‏ Ковинд.

Актриса и продюсер Шридеви — легенда индийского кинематографа. За свою карьеру она снялась в 265 фильмах. Известность ей принесли роли в картинах "Грустная история" (1983), "Подарок" (1984), "Чандни" (1987), "Плутовка" (1987), "Мгновения любви" (1991) и "Сбившиеся с пути" (1993).

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