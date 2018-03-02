Число жертв атаки в столице Буркина-Фасо возросло до 15 (ОБНОВЛЕНО)

По меньшей мере, 15 человек стали жертвами вылазки боевиков, которая произошла в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министра связи и коммуникаций страны Реми Данжюину.

По его словам, семеро погибших - сотрудники сил безопасности, а еще восемь - боевики. Он отметил, что число погибших может возрасти.

Тем временем, в армии Буркина-Фасо заявили, что в результате нападений пострадали не менее 90 человек.

20:22 (GMT+4) Число жертв террористической атаки в столице Буркина-Фасо Уагадугу возросло до семи человек, все погибшие являются военными, говорится в заявлении центра правительственной информации страны, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шестерых раненых.

"Неизвестные вооруженные люди в пятницу, 2 марта 2018 года, совершили террористическую атаку против посольства Франции в Буркина-Фасо, Французского института Жоржа Мелье и генштаба. По предварительным данным, погибли семь военных", - сообщает центр в Facebook.

Утром в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу произошло вооруженное нападение на здание генштаба страны, а также на посольство Франции. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящий момент, "по предварительным данным, жертв среди французов нет". Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство в ходе террористической атаки.

Операция у генштаба продолжается. Ситуация у посольства Франции нормализовалась.

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