В результате крупного ДТП в Индии погибли 11 человек

13 марта 2018 11:47 (UTC+04:00)

Автобус упал в ущелье в индийском штате Уттаракханд на севере страны, 11 человек погибли, 13 получили ранения, сообщает газета Times of India со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в 10 утра по местному времени на дороге, соединяющей города Рамнагар и Алмора. На место происшествия выехали спасатели и полицейские, уточняет издание.

Другие подробности аварии не сообщаются.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.

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