Ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом

25 марта 2018 00:06 (UTC+04:00)

Заморозка блуждающего нерва способствует снижению аппетита и помогает при борьбе с лишним весом, выяснила группа американских ученых. Об этом сообщается в журнале Общества интервенционной радиологии, передает РИА Новости.

Сотрудники Медицинской школы Университета Эмори, Университета штата Нью-Йорк в Буффало и медицинского центра Университета штата Пенсильвания провели исследование с участием десяти пациентов с первой и второй степенью ожирения.

Каждому из них провели процедуру по замораживанию заднего ствола блуждающего нерва, через который в мозг поступают сигналы о голоде. В спину пациентов вводили иглу и с помощью криогенного аргона замораживали определенную часть нерва. После этого в течение 90 дней ученые наблюдали за состоянием людей.

Согласно результатам исследования все участники эксперимента отметили снижение аппетита. Вес пациентов уменьшился на 3,6% процента, а показатели избыточного индекса массы тела (ИМТ) упали на 14%.

Никаких осложнений и побочных эффектов после заморозки блуждающего нерва не наблюдалось. Исследователи отмечают, что процедура является безопасной и дает реальные результаты.
"Медицинская литература показывает, что подавляющее большинство программ по снижению веса оказываются неудачными, особенно когда люди пытаются уменьшить потребление пищи. Когда наши желудки пусты, организм чувствует это и в поисках пищи переключается на "режим выживания", — говорит главный автор работы Дэвид Пролого.

По словам ученого, данное исследование направлено на уменьшение силы сигнала, который пустой желудок передает в мозг.

"Мы разработали это лечение для пациентов с первой и второй степенью ожирения для того, чтобы уменьшить эффект истощения организма, появляющийся при борьбе с лишним весом", — объясняет Пролого.

Ученые подчеркивают, что исследование является пилотным и требует дальнейшей разработки с большим количеством участников и более длительным сроком наблюдения за пациентами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Снимки первых американских гастролей The Beatles продали за $357 тыс.
Другие страны 01:17
В Рио-де-Жанейро в ходе перестрелки в одной из фавел погибли семь человек
Другие страны 00:33
Cуд в Перу запретил экс-президенту Кучински покидать страну
Другие страны 24 марта 21:50
При взрыве в Кабуле погиб один человек, девять получили ранения
Другие страны 24 марта 20:36
Узбекистан планирует значительно увеличить товарооборот с Афганистаном
Бизнес 24 марта 16:18
У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение
Другие страны 24 марта 16:00
Призрак бродит по Еревану – призрак изоляционизма
Политика 24 марта 14:33
ВС Турции освободили последние пять населенных пунктов в сирийском Африне – глава Генштаба
Турция 24 марта 13:04
Россия и Индия подпишут контракт по поставкам С-400
Россия 24 марта 12:53
Обнародованы объемы импорта Турцией нефтепродуктов за декабрь 2017 г.
Энергетика 24 марта 10:50
В Японии заявили, что Токио и Москва ускорили сотрудничество в области цифровой экономики
Россия 24 марта 10:42
КНДР согласилась провести 29 марта переговоры с Южной Кореей для подготовки саммита
Другие страны 24 марта 07:08
В Мексике в автомобиле обнаружили тела восьми человек
Другие страны 24 марта 02:07
Повышение цен на билеты "Аэрофлота" не коснется Азербайджана
Бизнес 24 марта 01:24
Финансирование строительства стены между США и Мексикой начнется 26 марта
США 23 марта 23:21
Мартин Вискарра вступил в должность президента Перу
Другие страны 23 марта 22:19
Конгресс Перу принял отставку президента
Другие страны 23 марта 20:33
На юге Афганистана прогремел взрыв
Другие страны 23 марта 19:49