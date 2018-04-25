"Ливерпуль" разгромил "Рому" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (ВИДЕО)

25 апреля 2018 00:50 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на своем поле одержал крупную победу над итальянской "Ромой" со счетом 5:2 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, пишет ТАСС.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (35-я и 45-я минуты), Садио Мане (56) и Роберто Фирмино (61, 68). За гостей отличились Эдин Джеко (80) и Диего Перотти (85). Салах, который также отметился двумя результативными передачами, выступал за "Рому" с 2015 по 2017 год.

Для выхода в финал Лиги чемпионов "Роме" достаточно в ответном матче обыграть "Ливерпуль" со счетом 3:0. В четвертьфинале римский клуб прошел испанскую "Барселону", проиграв первый матч в гостях со счетом 1:4, а в ответной встрече разгромив соперника - 3:0.

Салах в нынешнем сезоне забил 43 гола в 47 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, побив рекорд камерунца Самюэля Это'О по количеству мячей в одном сезоне Лиги чемпионов, забитых африканскими игроками. Это'О в сезоне-2010/11 отличился восемь раз за итальянский "Интер", на счету Салаха 10 мячей. 25-летний Салах является игроком сборной Египта, которая на чемпионате мира 2018 года сыграет в группе A с командой России. Этот матч пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Последний раз "Ливерпуль" и "Рома" играли в Лиге чемпионов в сезоне-2001/02. Во втором групповом этапе розыгрыша турнира команды в первом матче сыграли вничью со счетом 0:0, вторая встреча завершилась победой "Ливерпуля" - 2:0. В 1984 году команды играли в финале Кубка европейских чемпионов, в той встрече победу в серии пенальти одержал "Ливерпуль".

Ответный матч между командами пройдет в Риме 2 мая. В другом полуфинале 25 апреля сыграют немецкая "Бавария" и испанский "Реал".

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Azernews Newspaper
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