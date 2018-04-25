НАСА обсуждает с партнерами строительство окололунной станции

25 апреля 2018 02:19 (UTC+04:00)

НАСА пока еще ведет переговоры с зарубежными партнерами о строительстве окололунной станции, сообщила РИА Новости представитель ведомства.

"НАСА все еще собирает информацию по реализации Lunar Orbital Platform - Gateway, в том числе вклад зарубежных партнеров в него", - сообщила РИА Новости представитель ведомства Шэрил Уорнер. Отвечая на вопрос о возможном вкладе России в проект, она рекомендовала обратиться в "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что Россия и США в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform – Gateway. Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году. В середине апреля в Хьюстоне (США) прошло заседание международной группы по техническим стандартам, в ходе которого обсуждались спецификации станции.

Как сообщил РИА Новости источник в российской космической отрасли, США вынуждают РФ делать модуль для лунной станции по американским стандартам.

По его словам, требования к техническим стандартам, по которым планируется изготавливать узлы и отсеки окололунной станции, обсуждались всеми партнерами, а это, помимо России и США, — Европа, Канада и Япония. НАСА не комментирует детали переговоров с российской стороной и другими партнерами.

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