В Бразилии до 45 человек пропали без вести в результате пожара

2 мая 2018 02:05 (UTC+04:00)

Число пропавших без вести при пожаре, в результате которого рухнул высотный дом в бразильском Сан-Паулу, может достигать 45 человек, передает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.

Здание загорелось в ночь на вторник и позднее обрушилось. Огонь перекинулся на близлежащую высотку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию. Ранее сообщалось о гибели одного человека, число пропавших без вести оценивалось в три человека.

"На основании реестра проживающих в упавшем здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести", — сообщает канал. Местонахождение этих людей пока не установлено, однако это не означает, что все они находятся под обломками.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать ссора между семейной парой, которая готовила пищу на огне и использовала спирт в качестве топлива. Женщина толкнула мужа, когда тот подливал спирт в огонь, в результате чего одежда обоих загорелась. Виновным в возникновении пожара удалось спастись — они сняли горящую одежду и выбежали из здания.

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