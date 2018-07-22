Ответственность за взрыв у аэропорта в Кабуле взяло на себя ИГ

22 июля 2018 21:20 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв смертника около аэропорта Кабула в Афганистане, жертвами которого стали 16 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая около 17:00 по местному времени после прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, ранее бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Смертнику не удалось добраться до Дустума, и он взорвал бомбу, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили.

Дустум, в 2017 году уехавший в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, в воскресенье возвратился в Афганистан и был встречен своими сторонниками.

Дустум подозревался в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим противником Ахмадом Ишчи (Ahmad Ishchi) в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, чтобы избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж (Bashir Ahmad Tahyanj) заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения "медицинского обследования и встречи с семьей", после которого Дустум должен был вернуться домой.

В 2008 году Дустум уже обвинялся в похищении другого политического противника, который, предположительно, готовил на него покушение. Тогда Дустум вынужден был временно покинуть страну и отправился в Турцию, позднее он вернулся в Афганистан по требованию экс-президента Хамида Карзая.

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