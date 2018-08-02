Ученые признали продукты питания из префектуры Фукусима полностью безопасными

2 августа 2018 20:06 (UTC+04:00)

Спустя семь лет после радиационной аварии на АЭС Фукусима-1 правительство Японии и ряд экспертов говорят о том, что продукция из префектуры Фукусима безопасна к употреблению, на что указывают исследования. Однако потребители продолжают настороженно относиться к продуктам из данного региона. Об этом передает ТАСС со сссылкой на AFP.

С марта 2011 г. в Центре сельскохозяйственных технологий Фукусимы были исследованы более 205 тыс. продуктов питания. Результаты указали на их безопасность к употреблению. В настоящее время правительство Японии установило стандарт на продукты питания - радиоактивность не должна превышать 100 Бк/кг.

В прошлом году Центр сельскохозяйственных технологий Фукусимы сообщил, что почти все сельскохозяйственные культуры или продукты животноводства соответствуют требованиям японского правительства. Исключение составили 9 образцов продуктов из десятков тысяч проб. Повышенный уровень радиации был обнаружен в восьми пробах рыбы и одном образце диких грибов.

Для рыбной продукции стандарт более строгий - 50 Бк/кг. Большинство местных рыбаков не способны продать продукцию и получают компенсации.

"Когда мы ловим рыбу и отправляем ее на рынок в Токио, люди не хотят ее покупать", - сказал директор рыболовецкого кооператива Иваки Казунори Йошида.

Так, в прошлом году местные рыбаки продали 3,2 тыс. т морепродуктов, в то время как в 2010 г. этот показатель достигал 24,7 тыс. Т.

Авария на АЭС разрушила также ранее процветающий местный сельскохозяйственный сектор.

"Прибыль еще не достигла уровня 2011 г., а цены на местную продукцию остаются ниже средней по стране", - сказал представитель префектуры Фукусима Нобухиде Такахаси.

11 марта 2011 г. в Японии произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Вследствие цунами на расположенной вдоль береговой линии атомной электростанции Фукусима-1 были выведены из строя основные системы охлаждения, что привело к серьезным повреждениям активной зоны реактора и спровоцировало ядерную аварию. Аварии был присвоен максимальный 7-й уровень опасности по Международной шкале ядерных событий.

Япония остановила продажу продуктов питания из префектуры Фукусима в марте 2011 г., после того, как в шпинате и молоке в районе близ аварийной АЭС был обнаружен повышенный уровень радиации.

Как подчеркивает AFP, после ядерной катастрофы в Фукусиме была проведена широкомасштабная программа обеззараживания. Процедура обеззараживания была затруднена в лесах из-за деревьев. В рамках программы в районе аварии и затронутых территориях был срезан верхний слой почвы и рассыпан калий для поглощения цезия.

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