В Вануату из-за активизации вулкана эвакуировали десять тысяч человек

14 августа 2018 17:54 (UTC+04:00)

Десять тысяч жителей острова Оба, принадлежащего тихоокеанскому государству Вануату, эвакуировали из-за активизации вулкана, сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на главу министерства Вануату по вопросам изменения климата, передает РИА Новости.

По словам главы министерства, более 3 тысяч человек направлены на остров Санто, еще 2,6 тысячи человек - на остров Маэво, остальные уехали сами.

Правительство Вануату распорядилось полностью эвакуировать с острова жителей месяц назад после того, как вулкан Манаро вновь активизировался и покрыл остров пеплом и ядовитым дымом. Уровень вулканической угрозы на острове тогда был поднят до третьего уровня, что означает небольшое извержение.

Жители острова уже были временно эвакуированы в сентябре 2017 года, когда начался цикл извержения Манаро. С марта власти призывают жителей Оба окончательно сменить место жительства, предлагая им дома на двух соседних островах.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Она опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.

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