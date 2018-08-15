Южная Корея и КНДР полностью восстановили канал связи между военными

15 августа 2018 16:43 (UTC+04:00)

Республика Корея и КНДР привели в рабочее состояние линию связи в восточной части Корейского полуострова, завершив тем самым процесс восстановления канала коммуникации между военными двух стран. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское оборонное ведомство, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что этот шаг поможет снизить напряженность в регионе и укрепить доверие между Сеулом и Пхеньяном. Канал позволяет поддерживать связь по телефону и факсу. Восточная часть линии в 2010 году была полностью уничтожена при пожаре. Аналогичная линия на западе полуострова была отремонтирована в июле этого года.

Договоренность о восстановлении канала коммуникации была достигнута в июне этого года на встрече генералов Севера и Юга. Позднее они также "достигли понимания" по таким вопросам, как совместное извлечение останков солдат, покоящихся на территории демилитаризованной зоны между двумя государствами, а также допустили возможность в пробном режиме убрать оттуда охранные посты. Южная Корея на постоянной основе держит около 60 охранных постов в этом районе, а КНДР - 160.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Это стало первым совещанием руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

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