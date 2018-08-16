В Мексике задержали около 50 членов могущественного наркокартеля

16 августа 2018 19:56 (UTC+04:00)

Около 50 членов могущественного картеля "Халиско — Новое поколение" задержаны в результате удачной операции армии и полиции Мексики, передает РИА Новости.

По данным портала Excelsior, все подозреваемые задержаны в приграничном с Гватемалой штате Чьяпас. Из них 38 человек были арестованы в отеле города Фронтера-Комалапа на самой границе, еще десятерых поймали в городе Тустла-Гутьеррес.

Картель "Халиско - Новое поколение" сейчас считается одним из самых могущественных в Мексике. В 2015 году члены группировки атаковали военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек, а затем патруль полиции на одной из трасс - были убиты 15 и ранены пять полицейских. Потери оказались одними из самых больших в мексиканской полиции за последние годы.

Накануне генеральная прокуратура Мексики объявила награду в 30 миллионов песо (более 1,5 миллиона долларов) за информацию, которая приведет к поимке главаря "Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Менчо.

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