У берегов Колумбии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Колумбии, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение было зафиксировано в 14.39 по местному времени. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к северу от прибрежного города Аканди, располагающегося в департаменте Чоко на северо-западе страны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

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