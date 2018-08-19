У берегов Колумбии произошло землетрясение

19 августа 2018 00:55 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Колумбии, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение было зафиксировано в 14.39 по местному времени. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к северу от прибрежного города Аканди, располагающегося в департаменте Чоко на северо-западе страны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На юге Азербайджана произошло землетрясение
Происшествия 18 августа 13:29
У берегов Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны 18 августа 04:25
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 17 августа 20:21
В районе японского острова Иводзима произошло землетрясение
Другие страны 16 августа 23:55
В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Европа 16 августа 22:47
В Италии пройдет первая церемония похорон жертв обрушения моста в Генуе
Европа 16 августа 05:29
Лента новостей
Подозреваемому в наезде на людей в Лондоне предъявили обвинение в покушении на убийство
Европа 01:59
Меркель призвала не допустить гуманитарной катастрофы в Сирии
Европа 01:24
Меркель хочет сохранить иранскую ядерную сделку
Европа 00:25
15 человек пострадали в ДТП с участием 32 машин в Турции
Турция 18 августа 23:53
Володин анонсировал заседание межпарламентской комиссии России и Ирана
Россия 18 августа 23:37
Во Вьетнаме жертвами наводнения стали восемь человек
Другие страны 18 августа 23:10
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Пакистана
Политика 18 августа 22:19
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Политика 18 августа 22:07
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Политика 18 августа 21:55