ООН на три дня приспустит свои флаги по всему миру в знак траура по Аннану

21 августа 2018 02:22 (UTC+04:00)

Флаги во всех миссиях ООН будут приспущены до среды в знак траура по кончине экс-генсека Кофи Аннана, как передаёт РИА Новости сообщил журналистам официальный представитель нынешнего генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Флаги ООН будут приспущены во всех миссиях ООН до среды, книги соболезнования также будут открыты в наших представительствах по всему миру", — сообщил Дюжаррик.

Он добавил, что в среду утром в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония, в ходе которой генеральный секретарь Антониу Гутерреш возложит венок в память об Аннане.

"Вместе с ним в церемонии примет участие постоянный представитель Ганы при ООН, они оставят записи в книге соболезнования", — добавил глава пресс-службы.

Он сообщил, что вопрос организации похорон еще прорабатывается. "Этим занимается семья бывшего генсека и представители его фонда в Женеве. Думаю, информация об этом появится позже", — заключил Дюжаррик.

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