В Японии отработали действия при авариях сразу на двух АЭС

25 августа 2018 12:53 (UTC+04:00)

Впервые в Японии прошли учения, отрабатывающие действия всех структур в случае аварий сразу на двух атомных электростанциях, в учениях принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Учения отрабатывают ситуацию, когда из-за сильного землетрясения вышли из строя охлаждающие системы реакторов АЭС "Ои" и удаленной от нее на 13 километров АЭС "Такахама". В них приняли участи более 20 тысяч человек.

В канцелярии премьер-министра Японии с его участием был открыт штаб, премьер объявил учебную тревогу и чрезвычайное положение. Отрабатывалась связь с префектурами Фукуи, где находятся обе АЭС, и с соседними префектурами Киото и Сига.

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