Южная Корея направила в КНДР группу из 93 человек для подготовки к саммиту

Группа из 93 южнокорейских чиновников, журналистов и технического персонала выехала в воскресенье в КНДР для подготовки запланированного на следующей неделе саммита с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, передаёт РИА Новости.

По данным агентства Ренхап, подготовительная группа использует наземный маршрут между двумя странами. Для ее поездки было задействовано 19 автобусов.

Межкорейский саммит пройдет 18-20 сентября в столице КНДР. Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прилетит в Пхеньян прямым рейсом.

Первая встреча корейских лидеров состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Менее чем через месяц прошли вторые переговоры между главами Южной Кореи и КНДР. Ожидается, что сентябрьский саммит будет посвящен вопросам реализации договоренностей декларации, подписанной в Пханмунджоме.

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